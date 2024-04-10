Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı

Ramazan Bayramının şu ana kadar en ilginç haberi Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldi. Bayram namazı için sabah saatlerinde camiye giden cemaat, başına "Örümcek Adam" maskesi takmış kişiyi görünce önce şaşırdı, sonra tepki gösterdi.

Adamın cemaatin "Dışarı çık" tepkisine aldırmadan maskeli bir şekilde vaaz dinlemesi "pes" dedirtti.

Bu duruma daha fazla tahammül etmeyen cemaat, camiye polis çağırdı. Camiye gelen polis ekipleri, "Örümcek Adam"ı yaka paça dışarı çıkardı.

Kaynak: yeniçağ