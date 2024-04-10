İzmit Belediyesi, şehit ailelerini Ramazan Bayramı’nda da unutmadı

İzmit Belediyesi, şehit ailelerini ziyaret etmeyi Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin eşi Feyzan Tanrıverdi, oğlu Gökhan Tanrıverdi ve gelini Elif Tanrıverdi’yi Karabaş Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.
ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
Ozan Aksu ve Eray Bodur, şehit ailesine hediyelerini takdim ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını da iletti. Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ailesi de kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürleri sundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.