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İzmit Belediyesi, şehit ailelerini Ramazan Bayramı’nda da unutmadı

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Eray Bodur ve Ozan Aksu, Ramazan Bayramı vesilesiyle Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ailesini ziyaret etti

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi, şehit ailelerini Ramazan Bayramı’nda da unutmadı mask

İzmit Belediyesi, şehit ailelerini ziyaret etmeyi Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin eşi Feyzan Tanrıverdi, oğlu Gökhan Tanrıverdi ve gelini Elif Tanrıverdi’yi Karabaş Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. 

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Ozan Aksu ve Eray Bodur, şehit ailesine hediyelerini takdim ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını da iletti. Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ailesi de kendilerini hiçbir zaman unutmayan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürleri sundu.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı, İzmit belediyesi

10 Nis 2024 - 19:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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