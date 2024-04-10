43 yıllık serüvenin ardından "Kaptan Tsubasa" için son düdük çaldı

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Kaptan Tsubasa'nın yazarı, 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını, ancak üretken faaliyetlerini" sürdüreceğini açıkladı.

"Hala illüstrasyon çizmeyi ve hikayeler düşünmeyi seviyorum" ifadesini kullanan Takahaşi, Kaptan Tsubasa karakteri üzerine hikayeler planlayacağını söyledi.

Devlet televizyonu NHK, küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisinin 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satıldığını bildirdi.

Geçen hafta içi okuyucuyla buluşan serinin son ürünü "Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş", Japon karakterin, 23 yaş altı ulusal futbol takımındaki serüvenini anlatıyordu.

Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.

Kaptan Tsubasa çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında haftalık yayımlanan "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlanmıştı.

KAPTAN TSUBASA KİMDİR?

1981'de Yoiçi Takahaşi tarafından yaratılmış bir manga serisidir. Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak da uyarlanmıştır. Öykü Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Oozora'nın yaşadıklarını anlatmaktadır. Türkiye'de "Küçük Golcü" olarak da yayınlanmıştır.

Hikaye, futbola büyük bir tutkuyla bağlı olan genç bir futbolcu olan Tsubasa Ozora'nın hikayesini anlatır. Tsubasa'nın futbolcu olarak gelişimini, karşılaştığı zorlukları ve başarılarını takip eder. Manga, uluslararası alanda büyük bir popülerlik kazanmış ve anime serileri, filmler, video oyunları ve çeşitli ürünlerle genişletilmiştir.

Tsubasa, futbol yeteneği ve sahadaki liderliği ile tanınır. Hayali, Japonya'nın dünya kupasını kazanmasına yardımcı olacak bir futbolcu olmaktır. Seri boyunca Tsubasa, yerel ve uluslararası alanda birçok takım ve rakiple mücadele eder. Kaptan Tsubasa, spor mangalarının en ikonik örneklerinden biri olarak kabul edilir ve birçok futbolcunun futbola olan ilgisini artırdığı bilinmektedir.