Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlayan bir paylaşım yaptı.

Ronaldo yaptığı paylaşımda, ''Ramazan bayramınız mübarek olsun! Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum'' notunu düştü.

AL NASSR PERFORMANSI

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 56 maça çıkarken, söz konusu maçlarda 50 gol attı ve 14 asist yaptı.

İşte Ronaldo'nun yaptığı paylaşım;

Kaynak: yeniçağ