Ronaldo'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlayan bir paylaşım yaptı.
Ronaldo yaptığı paylaşımda, ''Ramazan bayramınız mübarek olsun! Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum'' notunu düştü.
AL NASSR PERFORMANSI
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 56 maça çıkarken, söz konusu maçlarda 50 gol attı ve 14 asist yaptı.
İşte Ronaldo'nun yaptığı paylaşım;
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.