Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Kurt - Ekrem İmamoğlu;

“Tuzla’da Eren Ali Bingöl’e mazbatasını niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? Yüzde 11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki, Tuzla Belediye Başkanı’nın görevi bitmişken, seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İBB müfettişlerini görevini devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın. Birebir, ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim.”

demişti.

Rezalet şöyle devam ediyor,

Karanlık işler bittikten sonra, mazbatası verilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl,

“Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan’da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak.”

diyor.

Burada diskler değiştirildiğine göre, AKP'li belediye başkanı,

hangi terör örgütüyle,

hangi mafya üyesiyle,

hangi karanlık iş adamıyla yada

hangi yabancı ajanlarla

işbirliği içindeydi de güvenlik disklerini yok etmiştir.

İnsanın aklına geliyor.