Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Konuşmasının 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarıyla ilgili bölümünde "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" dediği kısımda prompterda yaşanan bir arıza nedeniyle ya da promterdan akan yazıyı kaçırması yüzünden "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı..." derken tekledi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kurt - Ekrem İmamoğlu;
“Tuzla’da Eren Ali Bingöl’e mazbatasını niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? Yüzde 11 farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki, Tuzla Belediye Başkanı’nın görevi bitmişken, seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İBB müfettişlerini görevini devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın. Birebir, ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim.”
demişti.
Rezalet şöyle devam ediyor,
Karanlık işler bittikten sonra, mazbatası verilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl,
“Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan’da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak.”
diyor.
Burada diskler değiştirildiğine göre, AKP'li belediye başkanı,
hangi terör örgütüyle,
hangi mafya üyesiyle,
hangi karanlık iş adamıyla yada
hangi yabancı ajanlarla
işbirliği içindeydi de güvenlik disklerini yok etmiştir.
İnsanın aklına geliyor.
Ger 14 - BAHSETTİGİN NİFAK V.S TUM KOTULUKLER SENDE MEVCUT ZATEN.
Eski Ak Partili - Eli Bitmiş okeye dönüyor köftenur halk seni dinlemiyor artık herşeyin yalan dolan yazın ortasına kaldı 3 ay onuda görecek bu halk enflasyon düşmes se ne yüzle halkın karşısına çıkacan koltuk diyor hala utanmadan Ülkeyi bu hale sen getirdin akp oy verdik yazık günah hırsız haramzade partiymiş de bizleri uyuttunuz hepiniz
Derinceli - 65 yas ustu siyaset yapmasin yasak gelsin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.