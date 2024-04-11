Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti

Taylan Gülkanat'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün “ AKP Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma Programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada partililerine seslenen Tekin, İsrail’in Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarından memnun olduğunu savunarak “Biz İsrail’i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail’i memnun etmek istemiyorsak eğer şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir” dedi. Tekin’in seçim yorumları eğitimcilerin tepkisini çekti. Gazetemize konuşan eğitimci-yazar Maksut Balmuk, “Yusuf Tekin, bakanlığa geldiği günden itibaren tamamen siyasi bir çizgi izliyor. Geçmişteki milli eğitim bakanları bu kadar siyasileşmemişti. Tekin, bu siyasi hareketleriyle beraber en bağımsız olması gereken bakanlığı yönetilebilir çizgiden uzaklaştırıyor” diye konuştu.
"ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ"
Balmuk sözlerine şöyle devam etti: “Milli eğitim sistemimizin en büyük sorunu milli olmaktan uzaklaşmasıdır. Milli eğitim için siyasetten arındırılmış bir sistem gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde ilerleme sağlanabilmesi için anlayış değişikliği şarttır. Bu anlayış değişikliğinin liyakat ve adalet ile taçlandırılması gerekir ki mevcut iktidar ya da bakanlık yapılanması ile bu mümkün değildir.”
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Söz - Seçim hezimetini getirip yine dış güçlere bağladınız
Sade Vatandaş - Tükiyemizdeki insanlar da çok memnun !
Vatandaş - Bu açıklama bile milli eğitimimizin siyasete alet edildiğinin açıkça göstergesi değil midir?Milletimiz farklı siyasi düşünceden olsa dahi ATA’sına hakaret edenlere,Cumhuriyetine reklam arası diyenlere,tarikatları ilköğretimlere sokanlara çok şülür ki sandıkta dur deme bilincini kaybetmiş değil.İsrail tam aksine mutsuzdur,limanlarımızdan İsrail ‘e giden ticari gemiler kısıtlanacak diye.
Eski Ak Partili - Ulan köftenur sadece İsrail değil bütün dünya sevindi senin haberin yok sen geriden takip ediyorsun olayları demekki onun işi bitti herkez öğrendi hayellerim aşkım ve sen
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.