Tekin, yerel seçim sonuçlarından İsrail’in memnun olduğunu iddia etti

Taylan Gülkanat'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün “ AKP Erzurum İl Başkanlığı bayramlaşma Programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada partililerine seslenen Tekin, İsrail’in Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarından memnun olduğunu savunarak “Biz İsrail’i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail’i memnun etmek istemiyorsak eğer şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir” dedi. Tekin’in seçim yorumları eğitimcilerin tepkisini çekti. Gazetemize konuşan eğitimci-yazar Maksut Balmuk, “Yusuf Tekin, bakanlığa geldiği günden itibaren tamamen siyasi bir çizgi izliyor. Geçmişteki milli eğitim bakanları bu kadar siyasileşmemişti. Tekin, bu siyasi hareketleriyle beraber en bağımsız olması gereken bakanlığı yönetilebilir çizgiden uzaklaştırıyor” diye konuştu.

"ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ"

Balmuk sözlerine şöyle devam etti: “Milli eğitim sistemimizin en büyük sorunu milli olmaktan uzaklaşmasıdır. Milli eğitim için siyasetten arındırılmış bir sistem gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde ilerleme sağlanabilmesi için anlayış değişikliği şarttır. Bu anlayış değişikliğinin liyakat ve adalet ile taçlandırılması gerekir ki mevcut iktidar ya da bakanlık yapılanması ile bu mümkün değildir.”

Kaynak: CUMHURİYET