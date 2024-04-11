YouTube'da satış yapma dönemi başladı

YouTube ayrıca, içerik üreticilerinin en güncel Alışveriş iş ortakları listesine, rekabetçi komisyon oranlarına ve promosyon kodlarına kolayca erişmelerini sağlamak için uygulamasında yeni bir Affiliate Merkezi başlatıyor. Üreticiler, bu merkez aracılığıyla önde gelen markalardan ürün örnekleri talep edebilecekler.

YouTube, içerik üreticilerinin dördüncü duvar mağazalarını entegre etmelerine ve YouTube Stüdyosu'nda içeriklerini doğrudan yönetmelerine imkan tanıyan Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi.

YouTube Alışveriş özelliği ile nasıl satış yapılır:

Alışveriş koleksiyonları: İçerik üreticileri, seçtikleri ürünlerden oluşan tematik koleksiyonlar oluşturabilir. Bu koleksiyonlar bir üreticinin ürün listesi, Mağaza sekmesi ve video açıklamasında görünür.

Affiliate Merkezi: Üreticiler, en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilir, ayrıca üst markalardan ürün örnekleri talep edebilir.

Fourthwall entegrasyonu: Fourthwall, Shopify, Spreadshop ve Spring gibi entegre platformlar arasına katılıyor, böylece kullanıcılar Fourthwall mağazalarını bağlayıp YouTube Stüdyosu’nda doğrudan içeriklerini yönetebilir.

Toplu ürün etiketleme: İçerik üreticileri, video kütüphanelerindeki ürünleri video açıklamalarına eklenen ürünler temelinde topluca etiketleyebilir.

Eski içeriklerden gelir elde etme: Yüksek trafik alan eski içerikler, etiketlenmiş ürünler sayesinde daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olabilir.

Artan alışveriş odaklı izlenme süresi: 2023’te YouTube’da alışverişle ilgili videoların izlenme süresinde yüzde 25’lik bir artış görüldü. (Shiftdelete)