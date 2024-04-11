YouTube'da satış yapma dönemi başladı

YouTube ayrıca, içerik üreticilerinin en güncel Alışveriş iş ortakları listesine, rekabetçi komisyon oranlarına ve promosyon kodlarına kolayca erişmelerini sağlamak için uygulamasında yeni bir Affiliate Merkezi başlatıyor. Üreticiler, bu merkez aracılığıyla önde gelen markalardan ürün örnekleri talep edebilecekler.
YouTube, içerik üreticilerinin dördüncü duvar mağazalarını entegre etmelerine ve YouTube Stüdyosu'nda içeriklerini doğrudan yönetmelerine imkan tanıyan Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi.
YouTube Alışveriş özelliği ile nasıl satış yapılır:
Alışveriş koleksiyonları: İçerik üreticileri, seçtikleri ürünlerden oluşan tematik koleksiyonlar oluşturabilir. Bu koleksiyonlar bir üreticinin ürün listesi, Mağaza sekmesi ve video açıklamasında görünür.
Affiliate Merkezi: Üreticiler, en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilir, ayrıca üst markalardan ürün örnekleri talep edebilir.
Fourthwall entegrasyonu: Fourthwall, Shopify, Spreadshop ve Spring gibi entegre platformlar arasına katılıyor, böylece kullanıcılar Fourthwall mağazalarını bağlayıp YouTube Stüdyosu’nda doğrudan içeriklerini yönetebilir.
Toplu ürün etiketleme: İçerik üreticileri, video kütüphanelerindeki ürünleri video açıklamalarına eklenen ürünler temelinde topluca etiketleyebilir.
Eski içeriklerden gelir elde etme: Yüksek trafik alan eski içerikler, etiketlenmiş ürünler sayesinde daha fazla gelir elde etmeye yardımcı olabilir.
Artan alışveriş odaklı izlenme süresi: 2023’te YouTube’da alışverişle ilgili videoların izlenme süresinde yüzde 25’lik bir artış görüldü. (Shiftdelete)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.