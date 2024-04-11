Emekliye neden zam yapılmadı?

"BUNA İZİN VEREMEZDİK"
Konuyla ilgili çok sayıda sorunun muhatabı olan Şimşek, "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" diyerek emeklilere neden zam yapılmadığını özetledi.
5 İLA 7 BİN LİRA ARASI BEKLENTİ VARDI
Bilindiği üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Seçimlerden önce emekli maaşlarına 5 ila 7 bin lira arasında bir zam yapılması yönünde beklenti oluşmuştu. Hükümet ise emeklilere zam için temmuz ayını işaret etmişti.
ERDOĞAN, MİTİNG ALANINDA HESAP YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden önce katıldığı bir mitingde emekli maaşlarıyla ilgili "Emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" demişti.
EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Hak Kı - 28 YIL PRİM ÖDEDİK ERDOĞAN HAKKIMIZı HOLDİNG LERE YEDİRİYOR
M. Ali - Hayat mahalili var ekinomi kotu dogru velakin suclu emeklimi basda belediyeler ve diyer korumlari yandas ve adam kayirmaya donusturuldu saltanat evet sozum dogru bu kadar savurkanlik kimin parasibu iktidar hak adaletten bahsediyorsunuz bumu sizin adaletiniz tum belediyelere cekim duzen verilmeli her gelen yandascilik yapiyor ve hortumluyor ulkeyi batiran siyasiler ama krizin bedeli emekliye ant gelirliye cikiyor bizi mahvedti iktidar
Kurt - Emekliye neden zam yapılmadı; Çünkü, AKP'ye Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliği, yurtlar/oteller vs. lazım. Oralara biz fakirlerden alınan vergiler lazım. Son haber de,
''AKP’nin ABD Temsilciliği Washington’da 4 milyon 55 bin dolara satın aldığı binanın ardından şimdi de 4 Milyon 800 bin dolara yeni bina satın aldı.''
Çekirge - Hadi ordan seçimde harcananı hesap eden yok alma mazlumun ahını devlet memurunda adam yerine koyup kurtaramadı eden bulur Allah.c.c zalimlerden korusun ahirette hesap vermek zor lanet olsun sebep olanlara.
Eski Ak Partili - Emekliye zam yaparmı günaha girer kendine vekillere yandaşlarına yapar bürokratlar 5/10 maaş alanlar onlara çalışıyor haramzadeler hırsızlar yuh olsun hizmet veriyor gidin Ankara'da nasıl saltanat sürüyor görün beştepe ye gidin görün manzarayı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.