- Yaşam

Sezai Karakoç yaya üstgeçidinin yapımına başlandı

Büyükşehir, Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerinde Sezai Karakoç yaya üstgeçidi yapımına başladı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sezai Karakoç yaya üstgeçidinin yapımına başlandı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak yaya üstgeçidi inşa ediyor. Bu kapsamda ekipler, Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerinde Sezai Karakoç yaya üstgeçidi yapımına başladı. Gölcük Donanma Mahallesi’nde yaşayanların D-130 Karayolundan daha güvenli şekilde karşıya geçebilmesi için inşa edilen çelik yapı; yayaların rahat, güvenli ve engelsiz bir ulaşımını sağlayacak.

72 TON ÇELİK KULLANILACAK

Gölcük D-130 Karayolu üzerine yapılacak üstgeçide Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismi verilecek. Yapılacak üstgeçit, Donanma Mahallesini Topçular Mahallesine bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçişini sağlayacak. Çelik köprü için 1750 metreküp kazı yapılacak.  Çalışma kapsamında 1120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üstgeçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜRK

11 Nis 2024 - 09:28 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.813 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL