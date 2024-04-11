Bakan Şimşek'ten kira geliri çağrısı

Ayrıca kiraya verildiği tespit edilen yaklaşık 1 buçuk milyon konuta yönelik denetim çalışması başlatıldığını duyuru. Kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükellefler için süre 5 Nisan'da doldu. Son çağrı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, vergi dairelerinden yazı gelmeden Vergi Usul Kanunu'nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verenlere ceza kesilmediğini hatırlattı. Beyan dönemi içinde kira, ücret ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. 399,2 milyar lira matrah ve 126,9 milyar lira vergi beyan edildi. Bu, 2016 yılından bugüne kadarki en yüksek sayı ve tutar oldu. Ticaret Bakanlığı, beyanname vermeyen mükellefleri tespit etti. Bu mükellefler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere en kısa süre içinde vergi dairelerine gönderilecek. Kiraya verildiği tespit edilen yaklaşık 1 buçuk milyon konuta yönelik de fiili denetim çalışması başlatıldı. Bu kapsamda konutlar tek tek ziyaret ediliyor. Evin sahibine, kiracıya ve kira tutarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınıyor. Şu an kadar 400 binden fazla adreste kontrol yapıldı.

Kaynak: CNN TÜRK