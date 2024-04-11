Hareketlerde yavaşlama Parkinson Hastalığının belirtisi olabilir

Dr. Hasanzade “Parkinson hastalığı, beynin bazı bölümlerindeki hücrelerin zamanla kaybedilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu hücre kaybı, vücut hareketlerini kontrol eden dopamin adlı kimyasalın azalmasına neden olur. Haziran 2022’de Dünya Sağlık Örgütü, Parkinson Hastalığının küresel etkisinin diğer nörolojik bozukluklardan daha hızlı arttığına dikkat çekmiştir. Son 25 yılda Parkinson hastalığının yaygınlığın iki katına çıktığını belirtmiştir. Hastalığın önemini vurgulamak amaçlı 11 Nisan Dünya Parkinson hastalığı günü ve simge olarak Lale seçilmiştir.” dedi.

Parkinson Hastalığının en bilinen belirtisinin titreme olduğunu vurgulayan Dr. Hasanzade” Ancak her hastada titreme olamayabilir. Hareketlerde yavaşlama Parkinson Hastalığının en önemli ve olmazsa olmaz belirtisidir. Diğer yaygın belirtiler arasında adımların küçülmesi, ifade kaybı veya mimiklerde azalma, konuşma değişikleri ve yazıda küçülme bulunur. Hastalar ayrıca denge problemleri ve düşme atakları yaşayabilirler. Parkinson hastalığın tanısı hastanın kendisi, yakınları veya aile hekimi tarafından şüphelenen durumlarda Nöroloji uzmanına yönlendirmelidir. Tanı Nörolojik muayene, bazı testler ve beyin görüntüleme yöntemleri ile kesinleşir. Doğru tanı hastalığın seyri için önem arz eder. Parkinson Hastalığının kesin tedavisi yoktur, ancak belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini arttırmak için çeşitli yöntemleri vardır. İlaçlar, genellikle dopamin seviyelerini artırarak hastaların hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olur. Sağlıklı beslenme ve egzersiz hastalığın gelişimi ve ilerlemesini yavaşlatmada önemli rolleri vardır. Fizik tedavi kas gücünü ve esnekliği artırabilir. Parkinson Hastası tanı aldıktan sonra Nöroloji uzmanı tarafından yakın takibe alınmalıdır. Ancak Hastalığın ilerleyen evrelerinde cerrahi yöntemler, beyin pili ve diğer cihaz destekli tedaviler düşünülmedir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.