Başkan Deniz: “Yerel yöneticiler emekli vatandaşlar için adım atmalı”

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, emekli vatandaşların geçim zorluğuna ve yerel siyasi aktörlerin emekliler için gerekli adımları hızla atması gerektiği belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

EMEKLİLER İÇİN BU BAYRAM BURUK GEÇECEKTİR

“10 Nisan’da başlayan şeker bayramı 9 güne çıkartıldı. Cuma gününden başlayan tatil ve bayram telaşı tüm ülkede hissedilmeye başladı. Ancak emekli, dul ve yetim cephesinde bir hareketlilik gözükmüyor. Emekliler bayram ikramiyesini eve götürmeden bitirdi. Emekli bir vatandaş bir pantolon, gömlek ve iç çamaşırı alsa nereden baksanız 3 bin lira diğer masraflarını da üstüne koyarsanız emekliler için bu bayram buruk geçecektir.

EKONOMİST TEK ADAM NE PLANLIYOR?

230 bin TL, 130 bin TL maaş alan vekiller, bakanlar hatta sarayına günlük milyonlar harcayan ekonomist tek adam emeklinin, dulun ve yetimin sofrasından, giyimine, gezmesine müdahale ederken neleri hesaplıyor, ne planlıyor? Çok eskilerden bir deyiş vardı: ‘Bayram benim neyime, emekli sürünüyor kan damlar yüreğime’

UNUTMAYIN 5 YIL ÇABUK GEÇER

Geçtiğimiz haftalarda bir yerel seçimi geride bıraktık. Her ne kadar televizyonlarda, kürsülerde biz dersimizi aldık deseler de ortada iktidarın çıkardığı bir ders falan yok. Seçime yaklaşık 125 bin seçmen katılmamış. Bu başlı başına bir işaret evet saray sakinleri bu mesajı iyi okuyun. Seçime bir şekilde etkisini gösteren yerel yönetimlerin muhalefet kısmı da büyük bir başarıymış kompleksine kapılmasın. Şaibeli ve iktidar belediyeleri ile ortak iş yapanları tekrardan yetkilendirmek halka verilen bir cezadır. Unutmayın 5 yıl çabuk geçiyor.

SAYGININ, SEVGİNİN VE DOSTLUĞUN BAYRAMI OLSUN

Kocaeli genelinde 2023 verilerine göre 311 bin emekli vatandaşımız yaşıyor. Şeker bayramının hemen peşinde seçim geldiği için emekliler yeni seçilen yöneticileri anlayışla karşılayabilir. Büyükşehirden başlayarak görevinde devamlılık sağlayan yerel yöneticilerin emekli vatandaşlar için ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir. Emekli ve emek dostlarına bayram tadında bir ülke dilerim. Saygının, sevginin ve dostluğun bayramı olsun"