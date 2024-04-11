Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bulunan Garaj Atölyesi inşaatı süresinin çoktan geçmesine rağmen bitirilemedi. 2023 yılında bitmesi öngörülen garaj atölyesi binası halen inşa halinde. 270 gün süre verilen iş için çalışmalar 1 Mayıs 2023 yılında başlamıştı. Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikme sebebi ile müteahhit firmaya hangi yaptırım uygulanmıştır? " dedi.
11 Nis 2024 - 11:43- Gündem Güncelleme:
"Kartepe Garaj Atölyesi neden bitmedi?"
Gazetemize ulaşan vatandaşımız, "2023 yılında bitmesi öngörülen garaj atölyesi binası halen inşa halinde. 270 gün süre verilen iş için çalışmalar 1 Mayıs 2023 yılında başlamıştı. Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikme sebebi ile müteahhit firmaya hangi yaptırım uygulanmıştır?"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.