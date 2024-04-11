"Kartepe Garaj Atölyesi neden bitmedi?"

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bulunan Garaj Atölyesi inşaatı süresinin çoktan geçmesine rağmen bitirilemedi. 2023 yılında bitmesi öngörülen garaj atölyesi binası halen inşa halinde. 270 gün süre verilen iş için çalışmalar 1 Mayıs 2023 yılında başlamıştı. Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikme sebebi ile müteahhit firmaya hangi yaptırım uygulanmıştır? " dedi.

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