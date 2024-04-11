11 Nis 2024 - 11:43- Gündem G:

"Kartepe Garaj Atölyesi neden bitmedi?"

Gazetemize ulaşan vatandaşımız, "2023 yılında bitmesi öngörülen garaj atölyesi binası halen inşa halinde. 270 gün süre verilen iş için çalışmalar 1 Mayıs  2023 yılında başlamıştı. Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikme sebebi ile müteahhit firmaya hangi yaptırım uygulanmıştır?"

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"Kartepe Garaj Atölyesi neden bitmedi?"
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Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe Dumlupınar Mahallesinde bulunan Garaj Atölyesi inşaatı süresinin çoktan geçmesine rağmen bitirilemedi. 2023 yılında bitmesi öngörülen garaj atölyesi binası halen inşa halinde. 270 gün süre verilen iş için çalışmalar 1 Mayıs  2023 yılında başlamıştı. Bu gecikmenin sebebi nedir? Gecikme sebebi ile müteahhit firmaya hangi yaptırım uygulanmıştır? " dedi.

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# Kartepe

11 Nis 2024 - 11:43 - Gündem

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