11 Nis 2024 - 12:39- Asayiş G:

Milli dalgıç HAYATINI KAYBETTİ

Menteşe'de, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren 45 yaşındaki Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Milli dalgıç HAYATINI KAYBETTİ mask

Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı saat 22.00 sıralarında fenalık geçirdi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
# sağlık, acil, Ramazan Bayramı

11 Nis 2024 - 12:39 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 12:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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