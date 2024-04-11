Hodri Meydan’dan taziye tepkisi!

İzmit Bekirdere'de geniş bir kesim tarafından tanınan, İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Patibüs şoförü Köfte Erkan lakaplı Erkan Çakır, Kocaelispor'un Çorum deplasmanına gitmiş ve maçtan sonra beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti. Hodri Meydan’dan taziye açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “Çorum deplasmanı dönüşünde rahatsızlanarak yaşamını yitiren kardeşimiz Erkan Çakır’ın vefatı üzerine tarafımıza taziye mesajı yayınlayan spor kulüplerimizin yanı sıra, özellikle Göztepe Taraftar Grubu ve Sayın Mehmet Sepil’e, Gecekondu’ya, Tatangalar’a, çArşı’ya, Nefer’e, Teksas’a, Altay Taraftar Grubuna, Samsunspor Taraftar Grubuna, Karşıyaka Taraftar Grubuna ve Çorumspor Taraftar Grubuna vefa örneği göstermelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, aynı yaklaşımı gösteremeyen, bu acılı günümüzde yanımızda olduğunu hissettiremeyen tribünlerimizde adını geçirip dost olarak gördüğümüz taraftar gruplarını da ihmalkârlıklarından dolayı kınıyoruz. Rekabet sadece tribünlerdedir. Acının rengi olmaz! Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı