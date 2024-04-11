Kartepe’ye dev yatırım!

Kartepe Arslanbey OSB’de faaliyet gösteren RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri Anonim Şirketi, kapasite artışına gidecek. Söz konusu projesi için ÇED başvurusunda bulunan firma, üretim kapasitesini büyük oranda artırmak istiyor. Firmanın hazırladığı ÇED raporuna göre, yılda 9 milyon 57 bin metrekare ürün ve 450 metreküp depolama kapasitesine sahip olan firma, söz konusu projesi ile birlikte üretim kapasitesini 78 milyon 183 bin metrekareye çıkarmak istiyor. Firma, kapasite artışıyla birlikte yılda 11 milyon 727 bin metrekare Cam Tülü Taşıyıcılı, 66 milyon 455 bin metrekare Cam Tülü Taşıyıcılı, Bitümlü Yalıtım Örtüsü veya Şıngıl, 13 milyon 402 bin metrekare Taşıyıcısız Membran ve 5.956 ton sıvı membran üretimi yapacak. Bununla birlikte firmanın depolama kapasitesi ise 1.285 metreküpe çıkacak.

İSTİHDAM ARTACAK

Halihazırda 23 bin 694 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren ve tek vardiya sistemiyle çalışan firma, kapasite artışıyla birlikte 3 vardiyalı sisteme geçecek. 92 milyon 324 bin liraya mal edilecek projeyle birlikte tesiste halihazırda çalışan 54 personelin sayısı ise 75'e çıkacak. /Aygün BAŞ