İnek azaldı süt arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2023 yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 17 milyon 24 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 56 milyon 266 bin baş oldu. Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ise yüzde 4,7 arttı. Bu ters orantı, sütte tağşişi akıllara getirse de Milliyet’e konuşan uzmanlar bu tabloyu süt verimi yüksek ırklara dönüş ve yetiştircilerin bilinçlenmesiyle açıkladı.

“Mevcut popülasyondaki verimli ırkların sayısı arttıkça üreten hayvan sayısı düşmesine karşın ürün yüksek çıkabilir. Bu tamamen hayvan kompozisyonundaki verim artışı yüksek ırkların öne çıkmasından dolayıdır. Birim başına verimin artması iyi bir durumdur. Hayvanın beslenmesi de önemli. Hayvanın verdiği süte göre besleme yapılır. Öte yandan istatistiklerimiz güvenilir olmayabilir çünkü süt sektöründe yüzde 50’lik bir kayıt dışılık mevcut. Kayda girmemesinin nedeni yasal olmayan üretim. Pazardakilerin kodekse göre üretimi mümkün değil. Köylülerin yaptığı peynirler pazarlarda satılıyor. Bunlar kayda girmiyor. Sanayinin en büyük derdi bunlarla uğraşmak. Ne denetim görüyor ne vergi veriyor. Taklit ve tağşişler de burada ortaya çıkıyor.”

Süt teknolojisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin Koçak, Türkiye’deki süt üretiminin büyük bir kısmının inek sütüyle olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Filazi de şunları kaydetti:

“Yetiştirici, hayvan ıslahının farkına vardı ve artık elindeki yerli verimsiz inekleri kültür ırkına doğru yavaş yavaş geliştirmeye başladı. Normal şartlarda bizim köylünün elindeki yerli hayvan ırkları 7 ila 10 litre süt veriyor. Bunun 20’nin üzerine çıkarılması lazım. Birçok ülke günde 30-40 litre süt alabiliyor. Türkiye’de de yıllardan beri suni tohumlama uygulanıyor. Böylece yerli ırklar ıslah ediliyor, verimlilik artırılıyor. Tabii ki biz hayvan sayısının da artmasını isteriz o ayrı bir mesele. O da önemli çünkü aynı zamanda et de lazım. Bir süt ineği demek yılda en az bir buzağı demektir. Süt ile et birbirine bu şekilde bağlıdır.”

Kaynak: T24