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Almanya'ya dava açan ülke, elçiliği de kapattı

Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ortak olmakla suçlayan Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı

Almanya'ya dava açan ülke, elçiliği de kapattı mask

Nikaragua'nın Berlin Büyükelçiliğini kapattığı bildirildi. 

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgide, Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde de bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtildi. 

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği kaydedildi. 

Haberlerde, Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı ifade edildi. 

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor. Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ

# ifade, İsrail

11 Nis 2024 - 13:43 - Dünya

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