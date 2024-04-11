Ramazan arası bitti: Dilber'den yeni dans

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi 2 haftalık bir mola vermişti. Dizide ramazan boyunca da dans sahnelerine yer verilmedi.

Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık ara sonrasında ekranlara dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber yine geceye damga vuracak.

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

İNCİ TANELER NE ZAMAN?

Cansu Taşkın aşkıyla gündeme gelen Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

Kaynak: MYNET