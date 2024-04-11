KYÖD, bayramlaştı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşmalarını bayramın ikinci günü gerçekleştirdi. İzmit Şehir Kulübü’nde gerçekleşen programa KYÖD Başkanı Uğur Saral, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, Mehmet Ümit Küçükkaya, , Erdem Arcan, Hamit İlker Ulusoy, Serdar Atasever, Ercan Balseçen CHP eski Milletvekili Bekir Yurdagül, KYÖD’ün geçmiş dönem başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

KATILIMINIZ BİZE GÜÇ VERİYOR

Saral, bayramlaşma öncesinde yaptığı konuşmasında, “Genel Kurul sürecine giriyoruz. 12 Mayıs’ta genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. KYÖD yeni dönem yol haritasını çıkarmak adına böyle bir planlama yaptık. Sizin oradaki katılımınız bizlere güç verecektir. KYÖD’den aldığımız güç ile güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. KYÖD sosyal tesislerimiz yenilendi, öğrencilere burs veriyoruz. Daha sağlıklı, neşeli günlerde buluşalım” şeklinde konuştu.

KYÖD’LÜLERİN KENDİYLE GURUR DUYMASI GEREKİYOR

CHP meclis üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “KYÖD’lülerin kendilerinden gururu duyması gerekiyor. Referandum sürecinden itibaren hayır diyen insanlar kazanmaya başladı. En son Kocaelispor’u şampiyonlar ligine çıkaracağız diye KEV tesislerini elinden alındı. KYÖD’ün emeklerini ve duruşunu tebrik ediyorum. Nisan ayından beri güneş bana daha sıcak sanki. Bu aynı zamanda bir sorumluluk hissettiriyor. Eğer sorumluluklarımızı yapmazsak 90’lı yıllarda ki hikayeleri yaşarız. Meclis üyeleri arkadaşlarımız ile birlikte üzerimize düşeni yapacağız”