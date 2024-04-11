BBP'de bayramın ikinci gününde bir arada

Bayramın ikinci gününde Büyük Birlik Partisi bugün saat 13.00'da Büyük Birlik Partisi İl Binası'nda Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizin gibi teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Biz seçimlerden sonra halkımızla bir arada olmak istedik. Dedik ki Perşembe günleri bir araya gelip dertlerine çözüm bulmak için bir arada olacağız. Eski il başkanlarımızın bayramlaşma da yanımızda olması şeref verdi. Sağ olun var olun hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

DUALARIMIZ GAZZE İLE BİRLİKTEDaha sonra söz alan İl Başkanı Kaan Şengil, “Bugün eski il başkanlarımızı görmek beni de ziyadesi ile mutlu etti. Bugüne kadar kadroların bizi destekliyor olması bizim için mutluluk kaynağı. Bayramın tüm islam alemine huzur mutluluk getirmesini istiyoruz. Bütün dualarımız Gazze ile birlikte” ifadelerini kullandı.

ONUR DUYUYORUZ

Yorucu bir seçim sürecinin ardından bayramı kutladıklarını ifade eden İl eski Başkanı Remzi Kaya,” Bugün hem il Başkanımız hem de koordinatörümüz liderliğinde teşkilatın başarıları ile gurur duyuyoruz. Emin ellere bayrağı teslim ettiğimiz için onur duyuyoruz. Bizden daha başarılı olduklarını görmek şeref veriyor” dedi.

SAKIN YILMAYIN

Büyük Birlik Partisi ocaklarının dualı bir ocak olduğunu belirten il eski başkanı Sedat Ayhan, “Bu ocak bu millet, bu ülke için bedel ödemiş bir ocak. Bu ocak ilelebet tütecek. Bugün bu ocakta nöbet tutan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Siz doğru olunca davanız doğru, muhakkak hedefe ulaşırsınız. Sakın yılmayın. Mücadele edeceksiniz. Mücadelesiz hiçbir şey olmaz. Bu ocağın, büyük birlikte hareketinin bedel ödeyerek bugüne geldiğini ve bu ülkeyi yönetmesi gerektiğine inananlardanım. Dimdik ayakta durduk. Kıvrılmadık. Önce vatan dedik” dedi

SİLSİLENİN GÜZEL GİTMESİ BENİ MUTLU ETTİ

MKYK Üyesi Şerafettin Akdemir ise, “Büyüklerimizin yanımızda olması bizi onure etti. Silsilenin güzel gitmesi beni mutlu etti. Başarılar diliyorum. Bu yol hep bu şekilde devam etsin” dedi. Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ise, “Eski dönem il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aile ortamında bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Ramazan’ı alnımızın akı ile atlatıp bayrama ulaştıran Rabbime şükrediyorum” dedi.