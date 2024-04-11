Fallar, büyüler iptal; bakanlık düğmeye bastı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden gerçekleştirilen ve ‘ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan’ gibi vaatlerde bulunan medyumlara para cezası uyguladı.

Kurul, mart ayındaki toplantısında, büyü bozma ve aşk büyüleri gibi hizmetler sunan falcı, medyum ve astrologlara yönelik reklamları inceledi ve cezai işlem kararı aldı.

Mustafa Harmancı’nın web sitesindeki ifadeler, medyum ve fal tanıtımı olarak değerlendirildi.

Sitede, büyülerin insanlar arasında veya kişilere karşı yapılan ruhani ve şeytani işlemler olduğu, ayırma, bağlama gibi çeşitli büyülerin yanı sıra cin musallatı durumlarının da olduğu belirtiliyor.

Bu tür durumlar fark edildiğinde genellikle medyumlarla görüşülmesinin yaygın bir çözüm yolu olduğu ifade ediliyor.

Reklam mevzuatına göre, falcı, medyum ve astrolog hizmetlerinin reklamı, yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları gibi, hiçbir şekilde yapılamaz. Bu nedenle, söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

Medyum İslam ve Manevi Bilge gibi isimler, ‘48 saatte sonuç garantisi’ ve ‘inanç ritüelleri’ gibi vaatlerle tanıtım yaptıkları için reklam durdurma cezasına çarptırıldılar.

Nuri Gürbüzler ve Sedat Demirel de, iş ve şans açma, nazar, dua gibi konularda yaptıkları reklamlar nedeniyle benzer cezalara tabi tutuldular.

Özellikle Demirel, 550 bin lira para cezasına çarptırıldı ve reklamlarının durdurulması kararlaştırıldı.

Kurulun değerlendirmesine göre, bu tür medyum ve fal tanıtımları, tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar ediyor ve mevcut reklam mevzuatına aykırı bulunuyor.

Bu sebeple, Demirel’e yüksek miktarda para cezası ve reklam durdurma cezası verildi.

Kaynak: ODA TV