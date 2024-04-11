- Ekonomi

Et enflasyonunda Avrupa birincisi olduk

Türkiye'de et fiyatlarındaki artış, Avrupa Birliği ortalamasını 30'a katladı. Aylık et enflasyonu Avrupa ülkelerindeki yıllık artışları da geride bırakırken bir ayda et yüzde 18 zamlandı.

Et enflasyonunda Avrupa birincisi olduk mask

Emekli ve asgari ücretli et tezgahlarının önüne yaklaşamazken, fiyatlar aldı başını gitti. Et yemek artık en büyük lükslerden biri.

Türkiye'de et fiyatlarındaki son durum araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İstatistik Ofisi Eurostat Şubat ayı verileri sıralanırken, rapora göre; AB'nin 27 ülkesinde et fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Türkiye'de de et fiyatları yine şubat ayında yıllık bazda yüzde 100,4'e çıktı.

Türkiye’de ise fiyatların yükselmesi, et enflasyonunda ülkemizi Avrupa birincisi yaptı.

BİR AYDA YÜZDE 18  ZAM!

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 3,1 olurken et fiyatları da kısa sürede yükseldi.

Mart ayında kuzu etine yüzde 18,8, dana etine yüzde 14,7, tavuk etine yüzde 12,2 oranında zam yapıldı.

Böylelikle aylık et enflasyonu, Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonunu katladı.

LİSTE NASIL?

Listenin devamında et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10,2 ile İzlanda yer aldı.

Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Sırbistan’ı Bulgaristan ve Karadağ izlemişti.

İspanya’da ise et fiyatları yüzde 4,7
İtalya’da yüzde 3,1
Almanya’da yüzde 3
Fransa’da ise yüzde 2,3 arttı.

Danimarka’da et fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6
Finlandiya’da yüzde 2,2
Çekya’da ise yüzde 5,1 oranında düştü

Kaynak: YENİÇAĞ

# büyük, türkiye, Zam

11 Nis 2024 - 15:34 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.813 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL