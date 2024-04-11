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Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

Dolandırıcıların internette uyguladığı son yöntemi ortaya çıktı. İnternet dolandırıcılarının sosyal medyada Avrupa’ya yerleşmek isteyenleri hedef aldığı öğrenildi. Tüketici dernekleri ortaya çıkan tuzağa karşı uyarılar yaptı.

Demirören Haber Ajansı
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Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! mask
Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!
Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!
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Geçmişte tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına olanak sağlamak amacıyla tanıdıklar aracılığıyla yapılan 'formalite evlilik', internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı. Sosyal medyada 'formalite evlilik', 'izdivaç', 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi adlarla oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.

Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

Sosyal medya uygulamalarındaki platformlara üye olan ve paylaşımda bulunan internet kullanıcıları, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyurdu. Paylaşımlarda bazıları yurt dışına yerleşme amacı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için yabancı uyruklularla para karşılığında anlaşmalı evlilik gerçekleştirebileceğini anlattı. Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtti.

Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

DOLANDIRILMA TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ortamda tanışıp evlenenlerin sayısında artış yaşandığını dile getirdi. İnternet ortamında evlilik amacıyla oluşturulan sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların sayısının yükseldiğini söyleyen Gündüz, 'formalite evlilik' yapmak isteyenlerin paylaşımlarındaki artışa dikkati çekti.

Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

Gündüz, yabancıların Türkiye'de vatandaşlık alabilmesi ya da farklı ülkede yaşamak isteyenlerin para karşılığı formalite evlilik yapmayı teklif ettiği paylaşımların çoğaldığını belirterek, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı.

Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

PARA KARŞILIĞI FORMALİTE EVLİLİK TEKLİF EDİLİYOR

Son dönemde evlilik hayali kurduğu kişilerce dolandırıldığından yakınan internet kullanıcı sayısında artış olduğundan bahseden Gündüz, çoğu kişinin de utancından şikayetini dile getiremediğini söyledi. Gündüz, "Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin" diye konuştu.

Dolandırıcıların internetteki son yöntemine dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin!

# medya, türkiye

11 Nis 2024 - 15:41 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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