Başkan Kayın: “12 ilçe ve Büyükşehir’de bütçelerin takipçisi olacağız”

Saadet Partisi Kocaeli İl teşkilatı bayramın ikinci gününde Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı’nda teşkilat ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen bayramlaşma programına Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, Çayırova Meclis Üyesi Sinan Aydemir, Körfez Belediye Başkan Adayı Erkan Küçükemirler, Kartepe belediye başkan adayı Ethem Akbuğa, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MÜCADELE EDENLER SAYI VE RAKAMLA ÖLÇÜLEMEZ

Programda ilk sözü alan Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “İslam coğrafyasının, özellikle Gazze ve Doğru Türkistan’ın bir an önce ayağa kalkmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Tüm insanları kurtuluşu, doğrunun, iyinin adaletin hâkim olması için mücadelemizi veriyoruz. Mücadele davamız, mücadele edenler sayı ve rakamla ölçülmez”

İSLAM BARIŞ VE ESENLİK DİNİDİR

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp’un ardından söz alan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın ise konuşmasında şunlar ifadelere yer verdi, “1,8 milyar İslam alemi, Müslüman topluluğu olarak Ramazan ayı boyunca oruç tuttuk. 1,8 milyar insanın gecenin bir vaktinde ortaklaşma uyanması, arınmaya niyet etmesi muazzam birlik dirlik ve diriliştir. Bu niyet, zihinlerimizin arınması, düşüncelerimizin arınması, bedenlerimizin arınması için gün boyunca vücudumuzun ihtiyacı olan nimetlerden uzak durması. 60’a yakın Müslüman ülkede bu ibadeti yaptık. Bizim dünyevileşmeden arınmaya ihtiyacı vardır. Zalim ve zulüm Ramazan ayında da durmadı. İnşallah bu ramazan hepimiz için arınmaya vesile olmuştur. İslam barış ve esenlik dinidir.

FEDAKARLIKLA ÇALIŞTIK

Bu manevi iklimde bu bayram gününde olsak bile gözlerimizi bazı gerçeklere kapayamayız. Bütün nebilerin yeryüzünde üstlendiği yükü Erbakan Hocamız milli görüş davası ile hakkı üstün tutanların iktidara gelmesi için bir mücadele verdi. Bunun neticesinde davamızın beşinci partisi olarak biz de yerel seçimlere kendi adımız ve logomuz ile girdik. 1969’dan bu yana girdiğimiz seçimlere hangi şuur ile girdiysek 31 Mart seçimlerine de aynı inançla girdik. Aynı fedakarlıkla çalıştık. Biz Saadet Partililer olarak hakkı üstün tutan ülkemizde hem yerelde hem genelde hak yolunda olanların yönetebilmesi için tohumu toprağa verdik ama beklenmedik iklim şartları bize vurmuş olabilir.

YOZLAŞAN İKTİDARA DERS VERMİŞTİR

31 Mart seçim sonuçları bir sonuç doğurmuştur. Yavuz Hırsız milli Görüş gömleğini çıkardım diyerek önce ülkeyi aldatmış, sonra tekrar giyiyorum diyerek inançlı insanları aldatmıştır, sonra hizmet ediyorum diyerek ülkenin kaynaklarının küresel sermayeye pay ederek ülkenin geleceğin çalışmıştır. Bu Yavuz hırsızın yaptıklarını seçmen son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve nefes alınamaz duruma gelmiş olmaktan ötürü değişim enerjisi yönünde ortaya çıkmıştır. 22 yıldır yozlaşan iktidara ders vermiştir.

ANA MUHALEFET BUGÜNE KADAR GÖRMEDİĞİ BİR BAŞARI YAKALAMIŞTIR

Ana Muhalefet partisi bugüne kadar görmediği bir başarı yaşamıştır. Bu başarıyı sıradan görmemek gerekir. Bir müddettir ülkenin insanı ile barışma ve helalleşme niyetine girmiştir. İYİ Parti seçime giremezken milletvekili verdi. Deva Partisine, Gelecek Partisine bize listelerden milletvekili vererek tüm taban partilerinin ses olmasını sağlayarak insanımızın gönlünde teveccüh kazanmıştır. Onların böyle bir avantaj yaşaması ortaya çıkmıştır. Seçimlerde başarılı olsaydık, kazanmış olsaydık seçildiğimiz bölgede o şehre ve insanlarına hizmet edecektik.

AYNI ŞUURLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Kaldığımız yerden 1 Nisan sabahı aynı inançla şuurla devam etmemiz gerekir. Bu seçimde seçmenin yöneldiği ana muhalefet partisi bugüne kadar görmediği bir başarı yaşamıştır. Bu başarıyı da sıradan ve rastlantı olarak görmemek gerekir. Bir süredir ülkenin insanı ile barışma ve helalleşme sürecine girmiştir. Bu ülkede değişimin gerçekleşmesi için gerekli özverili çabayı göstererek seçmenimizin gönlünde bir teveccüh kazanmıştır. Yapmamız gerekenlerde yöntem ve teknik olarak eksiğimiz belli. Seçmenden daha çok teveccüh almamız için bu seçimler bize bir değerlendirme sundu. Bize düşen yöneticinin şehirlerin bütçelerini yetim hakkı gözetir gibi koruyarak, bütçeyi vatandaşa hizmete döndürdüğü takip etmektir. Biz Kocaeli’de hem 12 ilçemizde hem de Büyükşehir’de bütçelerin en yakın takipçisi olacağız”