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Köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Kocaeli'de bir genç, fino cinsi köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin rahatlığı "Pes" dedirtirken, HAYDİ ekipleri şahsı yakalayarak hakkında işlem başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı mask
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Olay dün İzmit ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. İsminin H.D. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anlar ise arkadaşı tarafından kayda alınırken, gencin rahatlığı bu kadar da olmaz dedirtti. Kayda alınan görüntüler H.D. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri harekete geçti. Olaya ilişkin H.D. yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.
# medya

11 Nis 2024 - 16:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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