Olay dün İzmit ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. İsminin H.D. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anlar ise arkadaşı tarafından kayda alınırken, gencin rahatlığı bu kadar da olmaz dedirtti. Kayda alınan görüntüler H.D. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri harekete geçti. Olaya ilişkin H.D. yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Kocaeli'de bir genç, fino cinsi köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin rahatlığı "Pes" dedirtirken, HAYDİ ekipleri şahsı yakalayarak hakkında işlem başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.