UZAK DOĞU'DA GERİLİM: İki ülke Çin'i kuşatıyor

Ayşe Memiş'in haberine göre, tüm dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı konuşurken bir gerilim de Asya-Pasifik Bölgesi’nde Çin ile deniz komşuları arasında yaşanıyor. Çin gemileri geçtiğimiz günlerde Filipin gemilerine tacizde bulunurken bölgede üst üste askeri tatbikatlar yapılıyor. ABD, Japonya ile askeri tatbikat yaparken Rusya ile Çin ile birlikte askeri tatbikat yaptı. Öte yandan bölgede askeri tatbikat yapan ülkelere Filipinler de dahil oldu.

Bölgede artan gerilimi YouTube kanalında paylaştığı vidoda değerlendiren Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çin’in bölgede sorunlu olmadığı ülkenin olmadığının altını çizdi. Laçiner, Çin’in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi’nde bazı adalar üzerinde hak talebi olduğunu belirterek, bazı adalar üzerinde 4-5 devletin hak talebi olduğuna dikkat çekti. “Küçücük bir kayanın bile savaşa neden olma ihtimali bulunuyor” diyen Laiçiner, Çin’in Vietnam, Güney Kore, Malezya ve Japonya gibi ülkelerle deniz sınırları konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

İKİ ÜLKE ÇİN’İ KUŞATIYOR

Çin’in bölgede yaşadığı anlaşmazlıklarda ABD’nin Çin’in komşularından yana tavır aldığını belirten Laçiner, Çin’in 2 ülke tarafından kuşatıldığını vurguladı. Laçiner, “ABD’nin stratejisi bölgedeki adaları Çin’i kuşatacak şekilde birleştirme mantığına dayanıyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin amacının Çin’i denizden kuşatmak olduğunu vurgulayan Laçiner, ABD’nin Japonya’da 50 bin askerinin ve Çin’e yakın bir Japon adasında askeri üssünün olduğunu söyledi.

ABD’nin bölgedeki asker ve askeri üs sayısını artırmaya çalıştığının altını çizen Laçiner, Washington yönetiminin bölge ülkelerini Çin’e karşı birleştirmeye çalıştığının altını çizdi.

“JAPONYA AGRESİF POLİTİKAYA BAŞLADI”

Çin’i kuşatmaya çalışan ikinci ülkenin Japonya olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Laçiner, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasından kalan pasifist anayasasını geride bırakarak daha agresif bir savunma anlayışına giriştiğini söyledi. Laçiner, Japonya Başbakanı Kishida’nın ABD ziyaretine dikkat çekerek, Japonya’nın amacının Çin’e karşı ABD’nin yanında yer alarak Washington yönetiminin bölgedeki etkinliğini sürdürmesi olduğunu belirtti.

Laçiner, Japonya’nın böylece bölgede daha etkin olmak için ABD’nin nefes almasını istediğini söyledi. Laçiner, Japonya’nın ABD’ye silah satmak için teklif sunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: YENİÇAĞ