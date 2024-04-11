- Asayiş

Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı

İzmit ilçesinde ısı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı
Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı
Video için play'e tıklayın

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak'ta boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kulübede yangın çıktı. Kulübede bulunan ısı yalıtım malzemelerinin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ısı yalıtım malzemelerinin tamamı yandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

11 Nis 2024 - 16:59 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.813 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL