Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı

Yangın, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Geçit Sokak'ta boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kulübede yangın çıktı. Kulübede bulunan ısı yalıtım malzemelerinin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ısı yalıtım malzemelerinin tamamı yandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.