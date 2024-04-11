PFDK, Süper Kupa'da cezalarını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ( PFDK), 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında yaşanan olaylar neticesinde her iki takıma da çeşitli cezalar verildi.

Galatasaray, maç sırasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar sebebiyle toplamda 212 bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'YE HÜKMEN MAĞLUBİYET

Fenerbahçe ise, müsabakayı terk etmesi sebebiyle Futbol Müsabaka Talimatları'na göre 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle 4 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.

AHMET KETENCİ'YE 60 GÜN

Ayrıca, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, müsabakayı terk etme kararı alması sebebiyle sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.





