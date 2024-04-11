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PFDK, Süper Kupa'da cezalarını açıkladı

PFDK, Süper Kupa'da yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'a yönelik cezaları duyurdu.

Demirören Haber Ajansı
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PFDK, Süper Kupa'da cezalarını açıkladı mask

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ( PFDK), 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında yaşanan olaylar neticesinde her iki takıma da çeşitli cezalar verildi.

Galatasaray, maç sırasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar sebebiyle toplamda 212 bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'YE HÜKMEN MAĞLUBİYET
Fenerbahçe ise, müsabakayı terk etmesi sebebiyle Futbol Müsabaka Talimatları'na göre 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kurallara aykırı hareketi nedeniyle 4 milyon TL para cezası ile cezalandırıldı.

AHMET KETENCİ'YE 60 GÜN
Ayrıca, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, müsabakayı terk etme kararı alması sebebiyle sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırıldı.
# 2024, PFDK

11 Nis 2024 - 17:10 - Spor

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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