11 Nis 2024 - 17:22- Spor G:

Kocaelipor-Giresunspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor. İşte Kocaelispor-Bitexen Giresunspor maçını yönetecek hakem belli oldu.

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Kocaelipor-Giresunspor maçını yönetecek hakem belli oldu mask

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor- Göztepe: Mehmet Ali Özer

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Adanaspor- Bodrum FK: Yasin Kol
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11 Nis 2024 - 17:22 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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