Kocaelipor-Giresunspor maçını yönetecek hakem belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor- Göztepe: Mehmet Ali Özer
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik
15 Nisan Pazartesi:
17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Adanaspor- Bodrum FK: Yasin Kol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.