Tuzlaspor'da Bekir İrtegün dönemi sona erdi

Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Bekir İrtegün, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 'Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan Trendyol 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
Kaynak: AKŞAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.