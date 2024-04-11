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Tuzlaspor'da Bekir İrtegün dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tuzlaspor'da Bekir İrtegün dönemi sona erdi mask

Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bekir İrtegün, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 'Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan Trendyol 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AKŞAM

11 Nis 2024 - 18:19 - Spor

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