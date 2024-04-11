- Asayiş

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 15:38'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

Çanakkale'de korkutan deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:38'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6.97 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Kaynak: KARAR
# acil

11 Nis 2024 - 18:22 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.813 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL