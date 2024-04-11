KDK'den MEB'e liselerde 'blok ders yapılmasın' tavsiyesi

KDK ise liselerde sürekli hale getirilen uygulamaya son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı gönderdi. Kararın gerekçesi olarak blok derslerin öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırması gösterildi. Diyarbakır'da çocuğu lisede öğrenim gören bir veli, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakikalık teneffüs yerine, 80 dakika blok dersin ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini düşüncesiyle harekete geçti.

Veli, talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Başvuruyu incelen KDK, veliye hak vererek blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönündeki tavsiye kararını Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'ne gönderdi.

'BLOK DERSİ SÜREKLİ HALE GETİRMEK UYGUN DEĞİL'

KDK kararın gerekçesi olarak, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasının zorlaşmasını gösterdi. Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi konular dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı aktarıldı.

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığı kararda, öğrencinin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği çerçevesinde blok ders uygulamasının, istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesinin ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.