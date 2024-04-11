31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP adayları Fatma Kaplan Hürriyet ikinci kez İzmit Belediye Başkanlığa, Sertif Gökçe ise Derince Belediye Başkanlığına seçilmişti. Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde başkanlar soluğu Derince ilçesi Çınarlı Derede mevkiinde aldı. Kocaeli Masterlerı Atletizm Kulübü antrenmanlarına katılıp eşlik eden başkanlar, 10 kilometrelik parkuru koştu. Fatma Kaplan Hürriyet’e eşi Murat kaplan da eşlik etti. Başkanlar parkurda karşılaştıkları vatandaşlarla da bayramlaştı.
- Siyaset
Mazbatayı alan belediye başkanları parkura koştu
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatalarını aldıktan sonra seçimin yorgunluğunu koşu parkurunda attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.