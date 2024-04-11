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Mazbatayı alan belediye başkanları parkura koştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe mazbatalarını aldıktan sonra seçimin yorgunluğunu koşu parkurunda attı.

İhlas Haber Ajansı
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Mazbatayı alan belediye başkanları parkura koştu mask

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP adayları Fatma Kaplan Hürriyet ikinci kez İzmit Belediye Başkanlığa, Sertif Gökçe ise Derince Belediye Başkanlığına seçilmişti. Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde başkanlar soluğu Derince ilçesi Çınarlı Derede mevkiinde aldı. Kocaeli Masterlerı Atletizm Kulübü antrenmanlarına katılıp eşlik eden başkanlar, 10 kilometrelik parkuru koştu. Fatma Kaplan Hürriyet’e eşi Murat kaplan da eşlik etti. Başkanlar parkurda karşılaştıkları vatandaşlarla da bayramlaştı.
# Ramazan Bayramı, chp, sertif gökçe

11 Nis 2024 - 18:38 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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