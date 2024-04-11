Şaşırtan yolculuk, Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde kaydedildi. Otomobilin bagajına giren bir vatandaş, ilginç bir taşımacılık yöntemine imza attı. Bagaja uzanarak sehpayı taşıyan şahsı görenler o anları cep telefonu ile kaydetti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar yolculuğu, “Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu? Bir korna çal bakayım korkacak mı” sözleri ile kaydetti. Bagajdaki şahsın ise çalınan kornaya el salladığı görüldü.
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Otomobilin bagajında sehpa taşıyan vatandaşı görenler dönüp bir daha baktı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, ‘Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?’ diyerek cep telefonu ile kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.