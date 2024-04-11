Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu belgeleri teslim edenler vergiden muaf olacak

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre düzenlenen vergi çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu vergi, konut, iş yeri, arsa, bina gibi tüm taşınmaz malları kapsamaktadır ve arazi ve bina vergisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Milyonlarca tapu sahibi, 1 Mart 2024 tarihinde başlayan emlak vergisi ödemeleri için belirlenen son ödeme tarihini merak ediyor. Bu kapsamda ödenmeye başlanan emlak vergisinin 1 taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde taşınmazı bulunan her vatandaş, emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödenir. Bu vergiler, bina, arsa veya arazi gibi taşınmazlara ait olup, belediyeler tarafından tahsil edilir.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Her yıl taşınmazlar için ödenen emlak vergisi, bazı kişiler için indirimli bir şekilde uygulanmaktadır. Emlak vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlenen bu kişilere ait taşınmazlar için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler arasında şunlar yer almaktadır:

Herhangi bir gelire sahip olmayanlar

Emekliler

Şehit aileleri ve çocukları

Gaziler

Engelliler

Emlak vergisinden muaf olabilmek için kişinin herhangi bir gelire sahip olmaması en önemli şartlardan biridir. Bunun yanı sıra, kişinin başka bir taşınmaza da sahip olmaması ve ilgili taşınmazın kendi ikametleri için kullanılıyor olması gerekmektedir. Ayrıca, bir taşınmazın vergiden muaf olabilmesi için belirli ölçülere de uygun olması gerekmektedir.

Devlete ait olan kurum ve araziler de emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Devlete ait hiçbir kurum ya da arazi vergiye tabi tutulmaz. Farklı devletlere ait konsolosluk binaları, dini ve askeri yapılar, barajlar gibi mülkler de emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.