Kredi kartı sonradan taksitlendirme kalktı mı?

Kredi kartlarında taksitlerin kaldırılacağına yönelik iddialar sonrasında resmi açıklama geldi. Nakit avans limitlerine yüzde 25 sınırı konulmasının ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası ve Vakıfbank sonradan taksitlendirme uygulamasına kısıtlama getirdiği, kredi kartlarında taksitlendirmenin sonlandığı iddia edildi.

KREDİ KARTINA SONRADAN TAKSİTLENDİRME KALKTI MI?

DMM’den yapılan paylaşımda “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Kredi kartına taksit kaldırıldı.’ iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.” denildi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan paylaşımı alıntılayarak “Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: VATAN