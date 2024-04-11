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Sakaryaspor, Erzurumspor FK mesaisine devam ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Erzurumspor FK mesaisine devam ediyor
Sakaryaspor, Erzurumspor FK mesaisine devam ediyor
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Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Öte yandan Sinan Kurt’un, ağrısı sebebi ile tedbir amaçlı takımdan ayrı yaptığı antrenmanda, sakatlığı dolayısı ile Nsana Simon yer almadı. Ayrıca, antrenman öncesi takım ve yönetim bayramlaştı.

11 Nis 2024 - 22:10 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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