Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Öte yandan Sinan Kurt’un, ağrısı sebebi ile tedbir amaçlı takımdan ayrı yaptığı antrenmanda, sakatlığı dolayısı ile Nsana Simon yer almadı. Ayrıca, antrenman öncesi takım ve yönetim bayramlaştı.
- Spor
Sakaryaspor, Erzurumspor FK mesaisine devam ediyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.