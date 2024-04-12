SGK'dan kimler prim iadesi alabilir?

Geçmişte kısa dönem sigortalı olup sonrasında çalışmayanlar veya emeklilik yaşı geçenler primlerini geri alabiliyor.

SGK Uzmanı Muhammed Bayram detayları şu ifadelerle aktardı;

“SGK primini ödediyse ama şu anda emekli olamıyorsa bunun ödenen sigorta priminin geri iadesi mümkün. Bir kişi 100 liralık bir maaş alıyorsa bunun yüzde 9'u yani 9 lirası sigorta primine kesildi. Şu an emekli olamıyor. Yaşı tutmuyor ya da sigortalı yaşı tutmuyor. Bunların tamamını geri alabilir”

BİR KİŞİ VEFAT EDEN EŞİNİN PRİMLERİNİ GERİ ALABİLİR Mİ?

“Eğer emeklilik aylığı bağlanmadan vefat ettiyse çocukları, varisleri ve eşi, SGK il merkezlerine ya da SGK il müdürlüklerine yazılı olarak başvurup bunları geri iade alabilirler. Eğer emekli olmak istemiyorlarsa yatırmış oldukları para için toplamda bir dilekçe hazırlamaları gerekiyor. Yazılı bir şekilde başvurmaları gerekiyor. Bağlı bulundukları SGK merkezlerine ya da il müdürlüklerine yazılı bir şekilde başvururlarsa eğer bunları toplu bir şekilde alabilirler”

Kaynak: CNN TÜRK