- Ekonomi

Bireysel Emeklilik trilyona yaklaştı

Bireysel emeklilik sistemi artık 20 yıl geride kaldı. 2024 Mart sonunda, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı 746 milyar lirayı geçti. Devlet katkısı fon tutarı 96,5 milyar lira olarak kaydedilirken, otomatik katılım sistemi kapsamında katılımcıların fon tutarı devlet katkısıyla birlikte 61,5 milyar liraya yükseldi. Bu da fonların toplam tutarının ilk çeyrekte yaklaşık 904 milyar liraya ulaştığı anlamına geliyor.

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Bireysel Emeklilik trilyona yaklaştı mask

2023 yılı sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin kişiye ulaşırken, 18 yaş altı BES katılımı ise 1,1 milyonu aştı. Fonların 564 milyar lirası faizli fonlarda, 181 milyar lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 87 milyar lirası faizli, 9 milyar lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. Bu yıl, bireysel emeklilik sisteminde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek.

Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki toplam büyüklüğün 1,2 trilyon lirayı aşmasını bekliyor.
# yeni, türkiye, BES, emeklilik

12 Nis 2024 - 09:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Çekirge - Ayakkabı kutuları boş kalmasın emekliyi düşünmedi emeklide onu düşünmedi dünya sarayında 3 evrenlik hayatta yaşasın sebep olanlar ahirette hesap vermek zor istanbul u kaybetti isterse bütün Türkiye onun olsun kökten akepeliler süt dökmüş kedi gibiler...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 10:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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