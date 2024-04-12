Bireysel Emeklilik trilyona yaklaştı

2023 yılı sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin kişiye ulaşırken, 18 yaş altı BES katılımı ise 1,1 milyonu aştı. Fonların 564 milyar lirası faizli fonlarda, 181 milyar lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 87 milyar lirası faizli, 9 milyar lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. Bu yıl, bireysel emeklilik sisteminde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek.

Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki toplam büyüklüğün 1,2 trilyon lirayı aşmasını bekliyor.