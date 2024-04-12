Bireysel Emeklilik trilyona yaklaştı

2023 yılı sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin kişiye ulaşırken, 18 yaş altı BES katılımı ise 1,1 milyonu aştı. Fonların 564 milyar lirası faizli fonlarda, 181 milyar lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 87 milyar lirası faizli, 9 milyar lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. Bu yıl, bireysel emeklilik sisteminde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek.
Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki toplam büyüklüğün 1,2 trilyon lirayı aşmasını bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Ayakkabı kutuları boş kalmasın emekliyi düşünmedi emeklide onu düşünmedi dünya sarayında 3 evrenlik hayatta yaşasın sebep olanlar ahirette hesap vermek zor istanbul u kaybetti isterse bütün Türkiye onun olsun kökten akepeliler süt dökmüş kedi gibiler...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.