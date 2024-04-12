Yoksul ülkeye Türkiye eli...

Meclis, 2016’da İstanbul’da imzalanan Türkiye ile Svaziland Krallığı Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nın onaylanmasını gündemine aldı. Komisyon aşamasından geçen anlaşma Genel Kurul’da görüşülecek. Anlaşmanın imzalanması ile onayı arasında geçen 8 yıl içinde Svaziland Krallığı’nın adı, Kral’ın kararıyla 19 Nisan 2018’de Esvatini olarak değişti. 38 yıldan beri ülkeyi yöneten Esvatini Kralı 3. Mswati, Türkiye’nin onayını beklemeden iç mevzuatı uyarınca sözleşmeyi doğrudan yürürlüğe koydu. Anlaşma, TBMM’nin onayıyla uygulanabilir olacak.

LÜKS HARCAMALARI MEŞHUR

Dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Esvatini’de halkın büyük bölümü günlük 1 Euro’nun altında kazançla yaşıyor. Buna karşın en zengin 15 devlet başkanı arasına giren Esvatini Kralı 3. Mswati, lüks harcamaları, gösterişli hayatı ve çok eşli aile yapısıyla zaman zaman uluslararası basına konu oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu’nda Eswatini Kralı III. Mswati ile görüşmüştü.

Türkiye, 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında Esvatini anlaşmasını gündemine aldı. İki ülke arasında şu andaki ticaret hacmi 1 milyon 500 bin dolar büyüklüğüyle İstanbul’da bir yalı dairesi fiyatını ancak buluyor. Yeni anlaşmayla bilim ve teknoloji alanında Türkiye’nin bu ülkeye destek olması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, eğitim, sağlık, enerji, mineral kaynaklar ve balıkçılık alanında iş birliği projeleriyle ticaretin artırılması hedefleniyor. Bu amaçla bakanlar düzeyinde Türkiye-Esvatini Karma Ekonomik Komisyonu kurulacak.

ORTAK PAZARA ERİŞİM FIRSATI

Türk işadamları da Esvatini’nin üye olduğu bölgesel örgütler üzerinden Afrika pazarına erişim fırsatı yakalayabilecek. Esvatinili girişimciler, Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) gibi bölgesel ekonomik örgütlerde üyelik hakkı kullanıyor. Anlaşma onaylandığında Esvatini de Türkiye’de bir ticaret ofisi açacak. Esvatini hükümetinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Afrika ülkelerini üs edinmeye çalışan terör örgütü FETÖ’ye karşı tavrı da anlaşmanın imzalanmasında önemli etken oldu. Dışişleri yetkilileri, Meclis komisyonunda, “Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Esvatini’de önümüzdeki dönemde büyükelçilik açılması planlanıyor” dedi.

Kaynak: HÜRRİYET