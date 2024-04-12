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Malatya'da deprem!

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Malatya'dan geldi.

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Malatya'da deprem! mask

AFAD DUYURDU
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
7 km derinlikteki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yaşanan depremle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Kaynak: HABERLER.COM
# acil

12 Nis 2024 - 10:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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