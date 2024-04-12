Malatya'da deprem!

AFAD DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

7 km derinlikteki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yaşanan depremle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Kaynak: HABERLER.COM