Saadet Partisi, Yeniden Refah ile birleşecek mi?

Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" dedi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi ile birleşeceği iddialarına açıklık getirdi. Saadet Partili Kaya, "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusuna cevap verdi.

BİRLEŞME İHTİMALİNE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

"Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz" diyen Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" diyerek kapıyı birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı. Türkiye genelinde aldığı yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken YRP ile yüzde 1,09 oy alan Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yürüttüğü Saadet Partisi'nin birleşeceği iddia edilmişti.

Kaynak: HABERLER.COM