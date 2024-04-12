Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de projelendirilen Su Sporları Merkezi'nin temeli attı. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken ve deniz küreği sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanlarını içeren projede idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları yer alacak.
- Spor
Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı
Kocaeli'yi su sporlarında daha profesyonel bir konuma taşıyacak merkezin temeli atıldı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan Su Sporları Merkezi, toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.