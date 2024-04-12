Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ayazma Mahallesine 21x36 ölçülerinde futbol sahası inşa etti. Sahanın sentetik çim serimini gerçekleştirilen ekipler, sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışmasını tamamladı. Saha çevresini 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çeviren ekipler, saha üzerini de delikli tampon tavan ağı ile kapattı. Saha yapılacak son rötuşların ardından hizmete girecek.
- Spor
Ayazma'da çocuklar için yeni saha inşa ediliyor
İzmit Ayazma Mahallesinde çocuklar için inşa edilen futbol sahasında sona gelindi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.