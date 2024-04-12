Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde skandal!

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi. Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Kasrşılaşmanın ardından Al Ittihad forması giyen Abderrazak Hamdallah, bir taraftar ile gerginlik yaşadı. Tribünden kendisine bağıran taraftarın yanına doğru giden 33 yaşındaki futbolcu, taraftara su attı. Tepkisinin dozunu arttıran taraftar, Abderrazak Hamdallah'a kırbaç ile vurmaya başladı.
Aldığı kırbaç darbesi sonrası çılgına dönen Abderrazak Hamdallah, taraftarın üzerine yürümek istedi. Ancak araya giren görevliler, Abderrazak Hamdallah'ı sakinleştirirken, taraftarı da olay yerinden uzaklaştırdı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.