Erdoğan da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Selda Güneysu'nun haberine göre, yerel seçimlerde partisinin aldığı sonuç üzerine olağanüstü kurultay kararı alan ve kurultayda “ aday olmayacağını” açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edildi. Erdoğan’ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü. Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akşener’e, “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edildi. Akşener’in ise görüşmede, “nezaketinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği” kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti dışında, siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak Şeker Bayramı’nı kutlamıştı.
Şeker Bayramı nedeniyle önceki gün MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Akşener’in kurultayda aday olmayacağının sorulması üzerine, “Ayrılma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” yanıtını vermişti
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Derinceli - Kal kal akp ye yarasin. Hele ki mhp bahceli akpnin kucuk ortagi. Multecilere laf soyletmesi Turk milliyetcilerine demedigini birakmadi
Cemal - Koltuklar ve ihtiyarlar
Eroldemirbek - AKŞENERİN, ŞU BAKIŞINA BAKAR MISINIZ TIPKI BAHÇELİ NİN BAKIŞI GİBİ.
M.Demir - Tabi kal diyecekler..Ayrılmasın ki AKP'ye hizmet devam etsin..
Kurt - Terörist, PKK'lı FETÖ'cü vs. demediklerini bırakmadılar, şimdi kal diyorlar. Gerçi Akşener seçimlerde onlara çalıştı ama iyi partililer balık hafızalı değildi doğru olanı yaptılar.
İzmitli - Şeker bayramı nedir rezil adam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.