Erdoğan da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Selda Güneysu'nun haberine göre, yerel seçimlerde partisinin aldığı sonuç üzerine olağanüstü kurultay kararı alan ve kurultayda “ aday olmayacağını” açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edildi. Erdoğan’ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü. Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akşener’e, “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edildi. Akşener’in ise görüşmede, “nezaketinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği” kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti dışında, siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak Şeker Bayramı’nı kutlamıştı.

Şeker Bayramı nedeniyle önceki gün MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Akşener’in kurultayda aday olmayacağının sorulması üzerine, “Ayrılma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” yanıtını vermişti

Kaynak: CUMHURİYET