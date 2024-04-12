Enflasyon ATM'leri de vurdu! ATM'LERDEN BU BANKNOTLAR ÇEKİLEMEYECEK

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor.
Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu.
Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başlamasının bu değişikliğin en net göstergesi olduğunu söyledi.
Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.
BANKALAR YENİ KARAR ALDI
Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.
Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Vatandaş ne yapacak , böyle karar olur mu? Sonra tuvalete gidip adama 200 verince o da kimin ağzına ne diyor herkes biliyor sanırım? Bankacılarla ilgili tüketici ve Halkı savunan milletvekillerinin alınan bu kararlarda vatandaşı düşünerek hareket ettiğini görememek kadar vatandaşın üzerindeki ölü toprağını birkez olsun silkinip attığını görememek artık üzmüyor. Kim ne isterse yapsın yalnızda sonrasında ağlanıp zırlanılmasın
Derinceli Oğuz - Bayram öncesinde vardı neden bankalar yalan beyanda bulunuyor ki, ne zaman vermiş ben çrkemedim istediğim tutarı giriyorum kabul etmedi verilebilir tutar diye 200 ve 100 TL'lik tutar veriyor
Diyelim paramın hepsini çekmek istedim yine mi ödeme alamayacağım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.