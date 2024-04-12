Trans kadına saldırı: Sokak ortasında darbedildi!

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kalabalık bir grup trans kadınlara saldırdı.
SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRESİYE ŞİDDET
Bir trans kadın saldırganlar tarafından darp edilirken, trans kadının cüzdanı ve telefonu da gasp edildi.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Grup daha sonra bölgede trans kadınların yaşadığı evlere taş atarak saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
'TAŞ, ŞİŞE, SOPA NE BULDULARSA FIRLATTILAR'
Gazete Duvar’a konuşan bir trans kadın, "Biz dün bayram olduğu için evlerimizin önündeydik. Biri sara hastasıymış ve sokakta bayıldı. Arkadaşlar da yardım etmek istediler. O esnada kalabalık bir grup 'Siz bu adamı dövdünüz' diyerek iftira atıp bize saldırdı. Evleri taşlamaya başladılar. Taş, şişe, sopa ne buldularsa fırlattılar. Çok kalabalık bir gruptu. O esnada Açelya isimli bir arkadaşımız kuaförden çıkmış. Onu görünce ona saldırmışlar. Kaçmaya çalışmış ancak yakalamışlar ve hem darp hem de gasp etmişler. Darp ve gasp edildiği görüntüler de var. Şikayetçi olduk. Polisin araştırması sürüyor" dedi.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.