Emekliye promosyon müjdesi!

Emeklilerin promosyon aldıkları bankada 3 yıl kalması gerekiyor. Ödeme miktarının artması ile banka değiştirmek isteyenlerin sayısı da arttı. Peki emekliler hangi şartlarda banka değiştirerek yüksek promosyon alabilir? Öte yandan emekli promosyon kampanyaları Nisan ayı ile birlikte güncellendi. Bankalar müşteri kazanmak adına promosyon rakamlarını tek tek yeniledi. Emekliler, ek gelir sağlayacak olan banka promosyonlarını yakın takibe aldı. Bankaların emekli promosyonu kampanyaları 20 bin TL'ye dayandı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...Milyonlarca emekliye bankalardan müjde gibi haber geldi. Promosyon ödemelerinde miktar arttı. İsteyenler bankasını değiştirerek daha yüksek promosyon alabiliyor. Yeni dönem emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Pek çok banka kampanyalarını duyurarak maaşını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.
Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ve Kurban Bayramı'nda 3 bin TL olmak üzere toplam 6 bin TL emekli ikramiyesi alan emekliler bankaların emekli promosyon miktarlarını da merak ediyordu.
Emekli olmaya hak kazanan ya da banka ile yaptığı anlaşma sona eren emekliler, bankalardan maaş promosyonu alabilecek. Yeni güncellemeler ile bankaların promosyon ödemesi 20 bin TL'ye kadar dayandı.
Bankalar arasında ise promosyon konusunda adeta yarış başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşları banka promosyonları ne kadar oldu?
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Kaynak: VATAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
M.Demir - Ne müjdesi,promosyon sadakası demeniz gerekir..Siz de maşallah yandaş basın ağzıyla başlıklar atıyorsunuz..
Bankacı - Emekli daha fazla promosyon almak için banka degiştirmesi yerine madem böyle bir düzenleme yapıldı çalıştıgı. Banka ile maaş promosyon sözleşmesini yenilesin ama bu uygulama yanlıştır vatandaş sözleşme yaptıysa bu sözleşmeye imza atan taraf olarak uyması gerekir.ya kısaca günü dolmadan yeni promosyon sözleşmesi yapmak hem ahlaken hem vicdanen aykırı bir durum söz konusudur.sözleşmesi bitmeyen yeni promosyon sözleşmesi banka degiştitmesinin önü kapatılmalıdır.
Vatan seven - Sız su konyanın Burunsuz koyundekı sahte eyt den emekli olanları bı bulsanız piyasalar rahatlar da
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.