Emekliye promosyon müjdesi!

Emeklilerin promosyon aldıkları bankada 3 yıl kalması gerekiyor. Ödeme miktarının artması ile banka değiştirmek isteyenlerin sayısı da arttı. Peki emekliler hangi şartlarda banka değiştirerek yüksek promosyon alabilir? Öte yandan emekli promosyon kampanyaları Nisan ayı ile birlikte güncellendi. Bankalar müşteri kazanmak adına promosyon rakamlarını tek tek yeniledi. Emekliler, ek gelir sağlayacak olan banka promosyonlarını yakın takibe aldı. Bankaların emekli promosyonu kampanyaları 20 bin TL'ye dayandı. İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...Milyonlarca emekliye bankalardan müjde gibi haber geldi. Promosyon ödemelerinde miktar arttı. İsteyenler bankasını değiştirerek daha yüksek promosyon alabiliyor. Yeni dönem emekli maaşlarının belli olmasının ardından bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Pek çok banka kampanyalarını duyurarak maaşını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ve Kurban Bayramı'nda 3 bin TL olmak üzere toplam 6 bin TL emekli ikramiyesi alan emekliler bankaların emekli promosyon miktarlarını da merak ediyordu.

Emekli olmaya hak kazanan ya da banka ile yaptığı anlaşma sona eren emekliler, bankalardan maaş promosyonu alabilecek. Yeni güncellemeler ile bankaların promosyon ödemesi 20 bin TL'ye kadar dayandı.

Bankalar arasında ise promosyon konusunda adeta yarış başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşları banka promosyonları ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Kaynak: VATAN